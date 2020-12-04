В Анапе военные поздравили ветерана со 100-летним юбилеем

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие анапского гарнизона поздравили ветерана Великой Отечественной войны из Анапы Ивана Малунова со 100-летним юбилеем, пройдя торжественным маршем перед его домом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

"Сегодня мимо дома Ивана Ивановича Малунова торжественным маршем прошли военнослужащие Анапского гарнизона. Самые теплые слова в адрес ветерана сказал мэр города Василий Швец, поблагодарив за ратный и трудовой подвиг и отметив, что он - яркий пример для подражания", - говорится в сообщении.

Малунов был призван Братским районным военкоматом Иркутской области в 1941 году, в конце того же года в составе 53-го стрелкового полка прибыл на Северо-Западный фронт, где в январе 1942 года вступил в бои. Служил разведчиком, контролируя линию фронта. На боевом посту получил обморожение нижних конечностей, но избежал ампутации. После трех месяцев, проведенных в госпитале, вернулся на фронт, с середины 1942-го по 1944 год продолжил воевать в должности стрелка. После войны Иван Малунов работал преподавателем химии. Награжден орденом Отечественной войны II степени.

Кубань во время войны

Летом 1942 года началась Битва за Кавказ, оккупирован оказался юг современной России, в том числе территория Кубани и Причерноморье. Краснодар был занят в середине августа 1942 года, отбит советскими войсками 12 февраля 1943 года, а полностью Кубань была освобождена осенью того же года.

Именно на территории современного Краснодарского края удалось остановить прорывавшиеся к кавказской нефти немецкие войска. Линия обороны проходила по горным хребтам неподалеку от Туапсе и Горячего Ключа, советские войска 150 дней сдерживали врага.

С лета 1942 года, когда пал Севастополь, Туапсинский порт являлся главной военно-морской базой Черноморского флота.