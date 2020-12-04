Прикамье получило еще более 185 млн рублей на выплаты медработникам

ПЕРМЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Свыше 185 млн рублей выделили Пермскому краю из федерального бюджета на мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения коронавируса, средства направят на дополнительные выплаты медицинским работникам. Таким образом, всего на борьбу с инфекцией в регионе предусмотрено 16 млрд рублей, сообщается на портале правительства Прикамья.

"На мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции из федерального бюджета Пермскому краю выделено еще 185,4 млн рублей. Эти средства будут направлены на дополнительные выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Как уточняют в правительстве, средства федерального бюджета составляют 9,9 млрд рублей, краевого - более 6 млрд рублей, в том числе 4,5 млрд рублей было выделено из резервного фонда регионального кабмина. На сегодняшний день фактически израсходовано 10,6 млрд рублей. Деньги потратили на стимулирующие выплаты специалистам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусом, оснащение (переоснащение) коечного фонда медицинских организаций, на средства индивидуальной защиты, лекарства, а также проведение лабораторной диагностики, закупили медоборудование. Кроме этого, долю расходов составляют выплаты в сфере социальной поддержки и занятости населения.

4 декабря в Пермском крае выявли 309 случаев заражения коронавирусом, таким образом общее число инфицированных составило 21 900. Более 15,5 тыс. человек выздоровели, на лечении в стационаре находятся свыше 2 тыс. пациентов. Коэффицент распространения болезни составляет 1,02 при норме не более 0,8. С начала пандемии от коронавируса умерли 688 человек, еще 392 - от сопутствующих заболеваний.