Пистолет агента 007 в исполнении Шона Коннери продали на аукционе за $256 тыс.

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Пистолет Walther PP агента 007 в исполнении актера Шона Коннери (1930-2020) на съемках первой ленты бондианы "Доктор Ноу" (Dr. No, 1962) продан на аукционе Julien's Auctions в США за $256 тыс. Об этом говорится в сообщении организатора торгов

Как Шон Коннери покорил мир и не остановился на достигнутом

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Раритет был предварительно оценен более чем в $150-200 тыс. Его новый владелец остался неназванным, однако известно, что коллекционер смотрел вместе со своими детьми все фильмы о "суперагенте".

По словам исполнительного директора Julien's Auctions в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) Мартина Нолана, "силуэт агента 007, держащего это оружие, стал культовым изображением франшизы о Джеймсе Бонде и одним из самых узнаваемых образцов поп-культуры всех времен".

Ранее на торги Sotheby's выставили самую большую в мире коллекцию первых изданий книг о Бонде с автографами автора Яна Флеминга (1908-1964). Коллекционер, имя которого не называется, предложил аукционерам в общей сложности 114 книг, в том числе экземпляр "Живи и дай умереть" (1954), подаренный британскому государственному и политическому деятелю Уинстону Черчиллю с неожиданным признанием в том, что автор "украл [у него] некоторые слова". Представители аукционного дома ожидают, что лот будет продан за 50-70 тыс. фунтов ($65-91 тыс.).

Коллекция также включает первое издание романа "Бриллианты навсегда" (1956), которое было подарено одному из прототипов агента 007 - Уилфреду "Биффи" Дандердейлу - и оценивается в 20 тыс. фунтов ($26 тыс.). Флеминг написал, что вручает роман "одной из самых романтичных фигур в MI5".