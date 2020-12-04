Экспертиза не выявила отклонений в здоровье сына Плющенко

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Экспертиза, проведенная в рамках уголовного дела о клевете, не выявила синдрома Аспергера у сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Об этом ТАСС сообщил в пятницу представитель семьи Плющенко Александр Добровинский.

Распространенная ранее СМИ информация о том, что сын Плющенко страдает синдромом Аспергера, стала основанием для возбуждения дела о клевете. "Психологическая экспертиза не обнаружила нарушений в деятельности психических процессов. Ребенок абсолютно правильно выполнял задания по предъявленной ему в устной форме инструкции, что подтверждает сохранность оперативной памяти", - рассказал Добровинский, отметив, что мальчик в достаточной мере и продолжительности может сосредотачиваться на выполнении заданий.

"Данная экспертиза лишь подтвердила мои слова, что подобные статьи крайне негативно влияют на неокрепшую психику маленького человека. Именно по этой причине мы с Яной Рудковской и Евгением Плющенко сделаем все, чтобы был принят закон, запрещающий публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения их родителей, и закон, по которому каждое СМИ должно нести ответственность за то, что они публикуют или перепечатывают", - заключил Добровинский.