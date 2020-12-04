Полиция в Дагестане проверяет информацию об избиении девушки по поручению блогерши

МАХАЧКАЛА, 4 декабря. МВД Дагестана проводит проверку видео с избиением девушки, которой нанесли побои якобы по поручению местной блогерши Фатимы Абрамовой. Потерпевшая в полицию не обращалась, сообщила пресс-служба регионального МВД.



"Судя по кадрам на видео, очевидно, что события происходили задолго до того, как информация об этом появилась в общем доступе. Заявления от пострадавшей стороны в полицию не поступало. Несмотря на это, по данному факту назначена проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении на странице министерства в Instagram.



Ранее в соцсетях широкое распространение получило видео, записанное с прямого эфира в Instagram, на котором две девушки заходят в комнату к третьей, после чего одна из вошедших избивает ее. Фатима Абрамова в Instagram попросила пользователей соцсетей не распространять это видео, поскольку потерпевшая ее оскорбила.