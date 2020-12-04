Ленобласть стала лидером среди регионов РФ по качеству проведения ЕГЭ в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Ленинградская область в 2020 году стала лучшей среди субъектов РФ по качеству проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Соответствующую награду получил губернатор региона Александр Дрозденко от главы Рособрнадзора Анзора Музаева, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

"Ленинградская область стала первой по качеству и объективности проведения единого государственного экзамена в 2020 году. Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев вручил губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко наградной символ и поблагодарил главу региона за организацию итоговой аттестации в непростых условиях этого года", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, проведение и подготовка государственной итоговой аттестации в Ленинградской области осуществлялись под личным контролем губернатора. В регионе применяется ряд технологических решений. Во всех пунктах проведения экзамена используются технологии доставки экзаменационных материалов по интернету, печать и сканирование материалов в аудиториях, онлайн-видеонаблюдение, стационарные металлодетекторы, официально зарегистрированные блокираторы сигналов мобильной связи.

"Для нас было очень важно, чтобы завершение года на дистанционке не сказалось на сдаче ЕГЭ. Во многом это результат того, что мы ранее опробовали несколько систем дистанционного обучения, и школам было проще на него перейти", - процитировали в пресс-службе губернатора Ленобласти.

В правительстве также отметили, что в 2020 году во всех пунктах были строго соблюдены требования Роспотребнадзора по организации проведения экзаменов: дезинфекция помещений, бесконтактная термометрия на входе, очищение воздуха в аудиториях рециркуляторами, социальная дистанция при рассадке участников.

По данным пресс-службы, за последние четыре года регион получил средние тестовые баллы по учебным предметам выше общероссийских.