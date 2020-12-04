Жители Архангельской области через голосование определят дату выходного дня в конце года

АРХАНГЕЛЬСК, 4 декабря. /ТАСС/. Голосование для жителей Архангельской области по определению даты выходного дня в конце года началось на официальных страницах губернатора региона Александра Цыбульского. Об этом сам областной глава сообщил в пятницу в своем Telegram-канале.

"Дорогие жители Архангельской области! Предлагаю проголосовать за один из вариантов ответа на вопрос "Какой выходной день выбираете вы?", - написал Цыбульский. В качестве вариантов ответа голосующим предложены 26 или 31 декабря.

В сообщении также поясняется, что решение будет принято по суммарным итогам голосования на трех ресурсах губернатора Архангельской области - в Telegram-канале, Instagram и "ВКонтакте".