Псков увеличит в 1,5 раза объемы тестирования на ковид за счет ввода нового оборудования

В конце октября губернатор пояснял, что ему "практически в ежедневном режиме" поступают обращения от граждан с жалобами на задержку результатов лабораторных исследований, которая составляет до двух недель.

ПСКОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области через две недели увеличат в 1,5 раза объемы ежедневного тестирования населения на коронавирус, медики будут проводить по 1,7 тыс. исследований в сутки. Этого удастся достичь за счет ввода в эксплуатацию нового оборудования, сообщил в пятницу губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

"В последние дни ежесуточно добавляется порядка 200 новых случаев заболевания. Примерно через две недели с помощью нового оборудования мы выйдем на показатель 1,6-1,7 тыс. исследований. Месяц назад эта цифра была на 500 меньше. Следующий большой шаг в части развития ПЦР-тестирования мы сделаем при запуске лаборатории в новом детском инфекционном корпусе. Там будет самое современное и технологичное оборудование во всей Псковской области, которое позволит делать еще 200 тестов в сутки дополнительно", - сказал Ведерников.

По словам губернатора, новая лаборатория будет проводить исследования при минимальном участии человека. "Благодаря высокой автоматизации процессов, новая лаборатория не потребует большого штата сотрудников и практически полностью исключит ошибки, связанные с человеческим фактором", - добавил глава региона.

На данный момент в регионе выявлено 13 298 случаев заражения коронавирусом, 6 973 заразившихся выздоровели, 75 пациентов умерли. Накануне в Псковской области общее число заразившихся за время пандемии превысило 13 тыс. человек. Власти области из-за угрозы распространения инфекции перевели на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых, а также запретили проводить массовые мероприятия. Кроме того, по мнению властей, празднование Нового года в регионе должно пройти без массовых мероприятий.