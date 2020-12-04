Более 20 человек выиграли конкурс исследовательских работ на форуме Минобрнауки России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Двадцать пять представителей 18 российских университетов стали победителями конкурса научно-исследовательских работ, прошедшего в рамках форума "Наука будущего - наука молодых", организованного Минобрнауки РФ, сообщили в пятницу ТАСС в оргкомитете форума.

"На V всероссийском научном форуме "Наука будущего - наука молодых", который министерство проводило с 30 ноября по 3 декабря, состоялось подведение итогов конкурса научно-исследовательских работ. В нем приняли участие более 1,3 тыс. студентов и аспирантов почти из 200 российских вузов. Победителями стали 25 человек из 18 университетов", - сообщили организаторы.

Конкурс проходил несколько месяцев по семи приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического развития России, в том числе по цифровым технологиям, экологии и энергетике, медицине и фармацевтике.

Участвовавший в работе жюри представитель факультета фундаментальной медицины МГУ, профессор Каролинского института в Стокгольме Борис Животовский обратил внимание, что определение авторов лучших исследований "было связано со сложным выбором". "Все до одной работы, которые представили на конкурс его участники, отличают профессиональный подход и крайняя актуальность с точки зрения выбора темы", - отметил ученый.

"Церемония награждения победителей, которые были определены после постерных сессий и открытых научных дискуссий с членами жюри, состоялась на площадке форума в Московском авиационном институте в онлайн- и офлайн-форматах. Прямую интернет-трансляцию церемонии награждения посмотрели около 10 тыс. человек", - сказали в оргкомитете.