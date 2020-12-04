Глава Карелии отменил досрочные каникулы для четвероклассников после жалоб родителей

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 декабря. /ТАСС/. Четвероклассники не будут уходить на досрочные каникулы вместе со всеми учащимися начальной школы в Карелии и закончат первое полугодие дистанционно. Такое решение было принято после многочисленных жалоб родителей, сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице во "ВКонтакте" в пятницу.

"После вчерашней публикации о каникулах, которые начнутся для младших школьников раньше обычного, с 19 декабря, получил от вас очень много откликов, буквально сотни сообщений. И практически в каждом вы просили дать возможность вашим детям-четвероклассникам доучиться до конца месяца, поскольку они уже втянулись в учебу и готовы на дистанционном обучении закончить первое полугодие. Учитывая ваше мнение и то, что для ребят 4 класс - завершающий этап начальной школы, после которого они перейдут в среднее звено, принято решение внести изменения в распоряжение. Таким образом, с 19 декабря на каникулы выходят только ученики 1 - 3 классов. Четвероклассники продолжат обучение дистанционно", - говорится в сообщении.

Корректировки также внесены в пункты, связанные с обслуживанием пассажиров в общественном транспорте. Теперь перевозчик должен иметь как минимум пятидневный запас дезсредств для обработки салона. На объектах транспорта, помимо регулярных дезинфекций, рекомендовано минимизировать продажу билетов за наличные, а также разместить стенды с информацией об эпидобстановке в регионе, мерах гигиены и соблюдении социальной дистанции. Кроме того, на автовокзалах и станциях организации общепита могут работать только в формате еды на вынос.

Как сообщалось ранее, на дистанционное обучение с 7 по 31 декабря перейдут ученики выпускных классов, а также студенты техникумов и училищ.

По данным оперштаба по борьбе с распространением новой инфекции в Карелии, за все время пандемии в республике выявили 17 406 случаев заражения, прирост за сутки составил 473 человека, что является максимальным показателем с начала пандемии. Выздоровели 10 262 пациента, умерли 110 человек.