Матвиенко заявила, что Михайлов много сделал для укрепления парламентаризма

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Сенатор и бывший губернатор Курской области Александр Михайлов всегда старался приносить практическую пользу стране, много сделал для укрепления парламентаризма и российской государственности. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в связи со смертью политика, направленной на имя губернатора региона Романа Старовойта.

"С глубокой скорбью узнала о кончине сенатора Российской Федерации Александра Николаевича Михайлова. Александр Николаевич был ответственным и опытным государственным деятелем, принципиальным политиком, всю жизнь посвятившим служению Отечеству", - говорится в телеграмме.

Матвиенко подчеркнула, что Михайлов внес значимый вклад в социально-экономическое развитие Курской области, губернатором которой он был долгие годы. "Ее интересы Александр Николаевич достойно представлял в Совете Федерации, пользовался доверием жителей региона и коллег по парламентской работе. Он всегда стремился приносить практическую пользу своей стране, много сделал для укрепления парламентаризма и российской государственности, совершенствования законодательства", - отметила спикер СФ.

Она добавила, что компетентность и профессионализм Михайлова помогали решать актуальные и важные вопросы. "Александру Николаевичу были присущи качества, которые ценили все, кто его знал, - искренность, надежность и уважение к людям. Таким он и останется в нашей памяти", - заключила председатель верхней палаты парламента.

Ранее о смерти сенатора на 70-м году жизни сообщили в пресс-службе администрации Курской области. Глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко пояснил ТАСС, что причиной смерти сенатора стал сердечный приступ. По словам Тимченко, Михайлов почувствовал себя плохо во время приема граждан, который он проводил в Курской области. Ему вызвали скорую, однако он умер по дороге в больницу.