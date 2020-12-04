В Псковской области пациентам с коронавирусом начали выдавать бесплатные лекарства

ПСКОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Заразившиеся коронавирусом в Псковской области, которые проходят лечение амбулаторно, начали получать бесплатные лекарства. Препараты уже получили 400 человек, сообщил в пятницу губернатор Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

"Вопрос, который в целом удалось решить, - это доступность лекарственных препаратов для лечения больных коронавирусной инфекцией. В части стационарного и амбулаторного лечения необходимые запасы есть. В настоящий момент из 16 рекомендованных позиций в наличии имеются 12. По назначению врача уже 400 больных коронавирусной инфекцией, которые отправлены на амбулаторное лечение, получили эти лекарства", - сказал Ведерников.

При этом, по оценке губернатора, в аптеках "ситуация сложнее". "Комитет по здравоохранению разослал в аптечные сети письмо о терапевтических заменах. Однако даже с этим учетом по определенным позициям сохраняется дефицит лекарств. Общероссийский народный фронт провел контрольные закупки в основных сетях региона и по ряду препаратов выявил негативную динамику. У нас появилась детальная картина ситуации по всей области <..> Мы уже отрабатываем этот вопрос с Министерством промышленности и торговли РФ для снижения остроты вопроса в ближайшее время", - пояснил губернатор.

На данный момент в регионе выявлено 13 298 случаев заражения коронавирусом, 6 973 заразившихся выздоровели, 75 пациентов умерли. Накануне в Псковской области общее число заразившихся за время пандемии превысило 13 тыс. человек. Власти области из-за угрозы распространения инфекции перевели на закрытый режим работы все социальные учреждения, включая интернаты для престарелых, а также запретили проводить массовые мероприятия. Кроме того, по мнению властей, празднование Нового года в регионе должно пройти без массовых мероприятий.