Актеры собирают деньги, чтобы выкупить дом создателя "Властелина колец"

ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Британские звезды кино и эстрады запустили общественную кампанию по сбору средств, чтобы выкупить и превратить в литературный центр дом писателя и филолога Джона Толкина в Оксфорде. Cреди организаторов проекта - Иэн Маккелен, номинировавшийся на премию "Оскар" за роль волшебника Гендальфа в экранизации "Властелина колец", а также Мартин Фримен, воплотивший на экране образ хоббита Бильбо Бэггинса.

Как указано на сайте проекта, в нем также принимают участие шотландская певица Энни Леннокс, получившая целый ряд премий за песню Into the West, звучащую в финале последнего фильма трилогии о Кольце всевластия, исполнитель роли гнома Гимли Джон Рис-Дэвис, писательница Джулия Голдинг, канадский художник Джон Хау, иллюстрировавший современные издания произведений Толкина, и теолог Роуэн Уильямс, возглавлявший Церковь Англии в 2002-2012 годах в сане архиепископа Кентерберийского.

Сумма, которую нынешний владелец просит за двухэтажный особняк с семью спальнями и примыкающий к нему участок земли, составляет 4 млн фунтов стерлингов ($5,4 млн). Организаторы кампании, получившей название "Проект Нортмур" по названию улицы, на которой расположен дом писателя, надеются собрать до 4,8 млн фунтов (почти $6,5 млн), чтобы реконструировать здание, разбить сад на месте лужайки за домом и учредить стипендии для людей с низким достатком, стремящихся заниматься литературой. Местные правила не позволяют превратить дом на жилой улице в музей, и поэтому цель проекта - сделать из него центр, где будут проводиться литературные мастерские и различные культурные мероприятия. Кроме того, поклонники писателя смогут снять там комнаты, которые будут оформлены в стилистике различных народов Средиземья - вымышленного континента, где разворачивается действие большинства книг Толкина.

"Центра, который был бы посвящен Толкину, нет нигде в мире, хотя такими могут похвастаться многие другие писатели его уровня. Мы стремимся изменить эту ситуацию. Нам видится не скучный музей, а уютный дом для творчества, где смогут черпать вдохновение новые поколения писателей, кинематографистов и людей искусства", - заявляют организаторы кампании, призывая поклонников Толкина помочь им воспользоваться редкой возможностью выкупить почти столетний особняк, который в последний раз выставлялся на продажу в 2004 году. За два дня было собрано 6% от необходимой суммы. Всего же на сбор денег участники проекта отводят три месяца.