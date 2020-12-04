{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 2,2 млн

Оно увеличилось за последние сутки на 15 929

ПРЕТОРИЯ, 4 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в странах Африки достигло 2 214 812, увеличившись за последние сутки на 15 929. Об этом сообщило в пятницу региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Число установленных летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в регионе за 24 часа возросло на 310 - до 52 836. Более 1,8 млн человек выздоровели.

Больше всего инфицированных и умерших отмечено в ЮАР - 800 872 и 21 803 соответственно. В Египте зафиксировано 6 713 летальных исходов и 117 156 заразившихся. В Марокко из-за коронавируса умерли 6 063 человека.

В странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Эфиопия (111 579 и 1 724) и Кения (86 383 и 1 500).

Теги
ЭфиопияЮАРКенияЕгипетМароккоПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Власти Смоленской области передали участковым врачам 90 машин для работы в период пандемии
Как сообщил губернатор Алексей Островский, участковые врачи испытывают колоссальную нагрузку, необходимость в дополнительном транспорте еще существует
Читать полностью