В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 2,2 млн

ПРЕТОРИЯ, 4 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в странах Африки достигло 2 214 812, увеличившись за последние сутки на 15 929. Об этом сообщило в пятницу региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число установленных летальных исходов среди заразившихся коронавирусом в регионе за 24 часа возросло на 310 - до 52 836. Более 1,8 млн человек выздоровели.

Больше всего инфицированных и умерших отмечено в ЮАР - 800 872 и 21 803 соответственно. В Египте зафиксировано 6 713 летальных исходов и 117 156 заразившихся. В Марокко из-за коронавируса умерли 6 063 человека.

В странах, расположенных южнее Сахары, по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Эфиопия (111 579 и 1 724) и Кения (86 383 и 1 500).