В тульском парке "Патриот" в 2021 году откроется музей, посвященный истории обороны города

ТУЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в пятницу утвердил концепцию празднования в 2021 году 80-летия Тульской оборонительной операции и 45-летия присвоения городу звания "Город-герой". Одним из основных событий станет открытие Музея обороны, который создадут на территории парка "Патриот", сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор отметил, что один из ключевых проектов в рамках празднования предстоящих юбилейных дат - создание Музея обороны Тулы. Идею его создания поддержал президент РФ Владимир Путин. По словам министра культуры региона Татьяны Рыбкиной, завершается работа над созданием проекта будущего музея. Он разместится в парке "Патриот" площадью около 3 000 кв. метров, музей будет обеспечен всеми необходимыми музейными сервисами", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Планируется, что в музее будет 37 экспозиционных комплексов, 96 мультимедийных комплексов, в том числе электронных энциклопедий, исторических игр. В здании обустроят буфет, сувенирный магазин, справочное бюро, гардероб. Дюмин поручил ускорить разработку проектно-сметной документации, чтобы до 20 декабря предоставить в Министерство культуры РФ предложения по финансированию проекта.

Также к празднованию юбилейной даты в регионе выпустят медаль "В память 80-летия обороны Тулы и начала контрнаступления под Москвой". Законопроект об ее учреждении губернатор направил на рассмотрение в Тульскую областную Думу. "Медали будут вручать участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам, инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья во время войны, труженикам тыла. Всего планируется наградить более 12 тысяч человек", - отметили в пресс-службе.

В концепцию празднования войдут в том числе фестивали и конкурсы, выпуск электронного сборника статей "Герои газетной полосы", музейно-выставочные мероприятия, ремонтно-реставрационные работы на мемориалах. "Мы начали подготовку заранее - больше чем за год до юбилейных дат. Времени на то, чтобы организовать все запланированные мероприятия на самом высоком уровне, достаточно. Рассчитываю, что все отнесутся к поставленным задачам максимально ответственно", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Тульская оборонительная операция - фронтовая операция войск Брянского фронта, а затем Западного фронта, в который входила 50-я армия, проведенная в период с 24 октября по 5 декабря 1941 года. Являлась частью битвы под Москвой 1941-1942 годов. В результате Тульской оборонительной операции была ликвидирована угроза окружения Москвы с юга, врагу нанесены значительные потери и созданы условия для перехода советских войск в контрнаступление. Почетное звание "Город-герой" Туле присвоили в 1976 году.