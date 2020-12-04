Голикова сообщила о случаях смертей пациентов, вылечившихся после тяжелого течения COVID

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Случаи смертей пациентов с хроническими заболеваниями, выздоровевших после тяжелого течения новой коронавирусной инфекцией также фиксируются в России. Об этом в пятницу сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга в доме правительства.

"Что мы сейчас наблюдаем, анализируя данные смертности и данные после перенесенного заболевания, - мы видим, что пациенты, которые тяжело перенесли заболевания ковидом, но выкарабкались, проходят реабилитацию, но многие из них, которые страдали хроническими заболеваниями, к сожалению, тоже уходят из жизни. И мы четко понимаем, что это прямая связь, влияние ковида на течение хронического заболевания", - сказала она.

Все специалисты работают над тем, чтобы оказать максимальную медицинскую помощь, в том числе профилактическую и реабилитационную, добавила Голикова. "Но к сожалению, сегодня я вынуждена констатировать, что случаи смерти уже после того, как человек перенес ковид и выздоровел, к сожалению имеются", - заключила она.

Повторное заражение

По словам Голиковой, выявление коронавируса у переболевшего человека возможно в случае ошибки теста или длительного выделения возбудителя болезни, но не исключено и реальное повторное заражение.

"Первая причина - это ложноположительный или ложноотрицательный тест ПЦР на ковид <...>. Второе - это реактивация инфекции или длительное выделение возбудителя у человека, который уже перенес ковид. И наконец, третье - реально повторное заболевание ковидом", - сказала она.

По ее словам, повторное заражение "наиболее объяснимо", в частности, у лиц, страдающих хроническими заболеваниями, но "всему миру предстоит очень серьезно анализировать ситуацию, чтобы понять, что все-таки является истинной причиной повторного заболевания коронавирусной инфекцией".

Голикова добавила, что на данный момент в мире повторное обнаружение коронавируса у пациентов, которые уже перенесли болезнь, зарегистрировано в единичных случаях. "Каждый такой случай требует проведения дифференциальной диагностики", - подчеркнула она.

По словам вице-премьера, единого мнения о причинах повторного заболевания на сегодня в мире нет.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 402 949 случаев заражения, выздоровели 1 888 752 человека, умерли 42 176. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.