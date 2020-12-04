Власти Смоленской области передали участковым врачам 90 машин для работы в период пандемии

ТАСС, 4 декабря. Медучреждения Смоленской области получили 90 автомобилей из автопарков администрации региона и муниципалитетов для повышения оперативности оказания помощи населению в период пандемии коронавируса. Машины будут задействованы в работе участковых врачей, сообщил в пятницу губернатор Алексей Островский на своей странице во "ВКонтакте".

"На днях принял решение о передаче 30 автомобилей из автопарка региональных органов власти в распоряжение участковых врачей, чтобы повысить оперативность оказания медицинской помощи в условиях борьбы с пандемией коронавируса. Рад, что моему примеру последовали и руководители муниципальных образований, которые в кратчайшие сроки направили свои автомобили на нужды здравоохранения. Благодаря этому в настоящее время в распоряжении медицинских работников нашей области находится 90 единиц служебного автотранспорта", - сообщил Островский.

Губернатор отметил, что в период пандемии участковые врачи испытывают колоссальную нагрузку и необходимость в дополнительном транспорте еще существует. "Поэтому я обращаюсь к социально ответственному бизнесу региона и призываю последовать примеру органов власти, чтобы максимально облегчить чрезмерный труд смоленских медиков", - добавил Островский.

Ранее по предложению Островского органы власти региона и районов передали 30 автомобилей волонтерам для оказания помощи населению в период пандемии коронавируса.

По данным на 4 декабря, в регионе выявлено 12 886 случаев заражения коронавирусом, в том числе 146 новых. С начала пандемии выздоровели 9 339 человек, 284 пациента умерли.