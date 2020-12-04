Корреспонденты ТАСС стали дипломантами конкурса "Вызов XXI"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Корреспонденты редакции региональных новостей ТАСС Анастасия Стрепенюк и Наталия Юсупзянова из Санкт-Петербурга и Полина Болдырева из Новосибирска стали дипломантами Всероссийского конкурса публицистических работ молодых журналистов, пишущих на социально значимые темы, "Вызов XXI век". Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в пятницу в Общественной палате РФ.

Дипломантами конкурса стала Наталья Юсупзянова за серию публикаций об увековечении памяти о Великой Отечественной войне и мероприятиях, посвященных празднованию Победы, а также Анастасия Стрепенюк с материалом "Не боги горшки обжигают: как не бояться и в 50 лет освоить гончарное ремесло", героиней которого стала жительница Петербурга, прошедшая курс обучения ремесленной керамики. Обе дипломантки - корреспонденты Санкт-Петербургского регионального информационного центра (РИЦ).

Полина Болдырева из Сибирского РИЦ - ТАСС-Сибирь победила в специальной номинации конкурса "Вызов - 75-летие Победы" за материал "Выжить в концлагере и победить. О девочке, пережившей плен, рабство и ставшей ученым", посвященный профессору Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Алле Зайдман, прошедшей тяжелый путь войны.

Всероссийский конкурс "Вызов XXI век" проводится Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям совместно с Международным пресс-клубом при поддержку Союза журналистов России с 2004 года. Победители определялись по четырем основным номинациям, среди которых "Политика и экономика", "Портрет современника", "Межнациональные и межконфессиональные отношения" и "75-летие Победы в Великой Отечественной войне".