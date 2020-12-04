Глава ВОЗ приветствовал публичную вакцинацию американских политиков от коронавируса

ЖЕНЕВА, 4 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал готовность избранного президента США Джозефа Байдена, а также бывших глав государства Джорджа Буша - младшего, Билла Клинтона и Барака Обамы публично вакцинироваться от нового коронавируса. Такую позицию он изложил в пятницу на брифинге в Женеве.

"Думаю, очень хорошо, что они уже показали свою приверженность [вакцинации]. Они могут повлиять на тех, кто пользуется авторитетом", - сказал Гебрейесус. "Это хорошая идея, и я поддерживаю их намерение", - продолжил гендиректор ВОЗ. "Я был бы счастлив сделать то же самое, но мне нужно удостовериться, что настала моя очередь, поскольку я не хочу отбирать у кого-либо вакцину", - заключил он.

Байден заявил в интервью телекомпании CNN, фрагмент которого был показан в четверг, о готовности публично воспользоваться вакциной от коронавируса. Журналист спросил демократа, может ли он сделать прививку до инаугурации, намеченной на 20 января, прилюдно, как намерены поступить Буш-младший, Клинтон и Обама. "Я буду рад сделать это", - ответил Байден. Он пояснил, что поступит таким образом, когда директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи признает безопасность указанного препарата. Политик выразил озабоченность в связи с тем, что в США "люди теряют веру в эффективность вакцины". По его словам, бывшие американские лидеры, заявив о готовности публично привиться от коронавируса, "подали пример того, как нужно поступать". Как подчеркнул Байден, "важно донести до американцев, что это безопасно".