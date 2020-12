Фильм "Дылда" вошел в рейтинг лучших фильмов года по версии критика The New York Times

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Картина российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019) включена в список лучших фильмов текущего года по версии кинокритика американской газеты The New York Times Минолы Даргис. Перечень опубликован в электронной версии издания.

В него включены 10 картин. "Дылда" заняла десятую строчку. Даргис отметила "великолепную режиссерскую работу" Балагова. Она назвала его "тем, кто разбивает сердца", а также "выдающимся талантом".

Третья позиция в рейтинге Даргис досталась американо-норвежской картине "Гунда" (Gunda, 2020) российского режиссера Виктора Косаковского. По словам критика, фильм отличает "изысканно-красивый взгляд на животный мир".

В составленный кинокритиком список также вошли ленты "Мартин Иден" (Martin Eden, 2020), "Сити Холл" (City Hall, 2020), "Американская утопия" (American Utopia, 2020), "Бакурау" (Bacurau, 2020), "Первая корова" (First Cow, 2020), "Никогда, редко, иногда, всегда" (Never Rarely Sometimes Always, 2020), "Коллектив" (Colectiv, 2019), "40-летняя версия" (The Forty-Year-Old Version, 2020).

Другой кинокритик The New York Times Энтони Оливер Скотт также составил свой список из 10 фильмов. В нем российских лент нет.

Действие фильма "Дылда" происходит в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые после войны пытаются заново начать мирную жизнь. Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".