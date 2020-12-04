У ВОЗ пока нет четкой позиции по вопросу свидетельства о вакцинации от коронавируса

ЖЕНЕВА, 4 декабря. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения пока не сформировала позицию по вопросу выдачи определенного документа в бумажном или цифровом виде, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. Это дал понять в пятницу на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Нам нужно очень тщательно обсудить вопрос сертификации вакцинации от коронавируса и вопросы, касающиеся обязательной вакцинации, - отметил он. - Пока сложно говорить об обязательной вакцинации с учетом того, что еще никто не вакцинирован и очень небольшое количество людей будет вакцинировано в ближайшие месяцы. Но мы должны быть готовы к обсуждению данного вопроса".

"Есть только одна вакцина, которая требуется в определенных обстоятельствах для международных поездок, - напомнил он. - Это вакцина против желтой лихорадки, которая является обязательной для поездок из стран, где существует риск заражения, в другие страны".

"Если ВОЗ будет вовлечена в обсуждения вопроса обязательной вакцинации, этот процесс должен будет поддерживаться международным законодательством в сфере здравоохранения и членами организации, - подчеркнул эксперт. - Нам предстоит сделать еще много шагов на данном пути. Мы будем информировать членов организации относительно данного процесса".