В КЧР 50 волонтеров прошли обучение по программированию и конструированию

ПЯТИГОРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Обучение программированию и конструированию прошли 50 волонтеров Карачаево-Черкесии по проекту "ТехноМир". Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе аппарата полпредства президента в СКФО.

Финалисты и полуфиналисты конкурса "Доброволец России" Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) встретились с полномочным представителем президента России в СКФО Юрием Чайкой и продемонстрировали ему свои проекты.

"В рамках проекта "ТехноМир" 50 волонтеров из Карачаево-Черкесии уже прошли обучение по программированию и конструированию. Используя инновационные технологии обучения, команда планирует вовлечь в процесс научно-технического творчества учащихся разных возрастов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Кабардино-Балкарии разработан проект республиканского инклюзивного образовательный форума "Атлантида". Он призван повысить уровень инклюзивной культуры на территории республики.

"В Республике Северная Осетия-Алания отмечен проект "Мобильные волонтеры", который направлен на формирование у студентов 5-6 курсов и клинических ординаторов навыков проведения диспансеризации в амбулаторно-поликлинических учреждениях и на дому. Волонтеры-медики после обучения будут направлены в лечебные учреждения региона для оказания помощи врачам терапевтам и узким специалистам", - сказано в пресс-релизе.

По данным пресс-службы, в добровольческой команде округа трудится более 100 тыс. волонтеров в разных направлениях - это медицина, культура, экология, спорт, образование и патриотическое воспитание. От лица всех добровольцев Чайке вручили памятную статуэтку - символ волонтерского движения. Участники встречи были награждены благодарственными письмами полномочного представителя президента РФ в СКФО "За вклад в развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в Северо-Кавказском федеральном округе" и подарками.