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Пандемия COVID-19

Макрон не считает обязательной вакцинацию против коронавируса

Он отметил, что на первом этапе прививки будут делать пациентам и медицинскому персоналу домов престарелых

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает, что вакцинация против нового коронавируса должна быть обязательной. Такую позицию он изложил в пятницу в интервью молодежному сетевому изданию Brut.

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"Я не думаю, что вакцинация обязательна для всех, это было бы контрпродуктивно, - отметил глава государства. - Мы еще не знаем всего об эффекте этой вакцины, как не знаем всего и о самом вирусе". Отвечая на вопрос о сроках вакцинации во Франции, он указал, что сначала препарат должен пройти необходимый этап апробации в европейских инспекциях. Макрон напомнил, что санитарные власти должны проверить вакцину на предмет не только ее эффективности, но и токсичности.

По его словам, на первом этапе прививки будут делать пациентам и медицинскому персоналу домов престарелых. "Основная фаза кампании вакцинации планируется весной и летом", - добавил президент.

Он также пообещал продолжить оказание поддержки молодежи, прежде всего студентам, чье материальное положение ухудшилось в связи с пандемией. "Без всякого сомнения, в январе будут объявлены новые меры", - подчеркнул Макрон.

Ранее министр экономики, финансов и восстановления Брюно Ле Мэр сообщил, что во французский бюджет системы социального страхования предусмотрено внести 1,5 млрд евро для финансирования кампании по вакцинации. Он заверил, что вакцинация населения будет бесплатной.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльПандемия COVID-19
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