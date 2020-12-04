Макрон не считает обязательной вакцинацию против коронавируса

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не считает, что вакцинация против нового коронавируса должна быть обязательной. Такую позицию он изложил в пятницу в интервью молодежному сетевому изданию Brut .

"Я не думаю, что вакцинация обязательна для всех, это было бы контрпродуктивно, - отметил глава государства. - Мы еще не знаем всего об эффекте этой вакцины, как не знаем всего и о самом вирусе". Отвечая на вопрос о сроках вакцинации во Франции, он указал, что сначала препарат должен пройти необходимый этап апробации в европейских инспекциях. Макрон напомнил, что санитарные власти должны проверить вакцину на предмет не только ее эффективности, но и токсичности.

По его словам, на первом этапе прививки будут делать пациентам и медицинскому персоналу домов престарелых. "Основная фаза кампании вакцинации планируется весной и летом", - добавил президент.

Он также пообещал продолжить оказание поддержки молодежи, прежде всего студентам, чье материальное положение ухудшилось в связи с пандемией. "Без всякого сомнения, в январе будут объявлены новые меры", - подчеркнул Макрон.

Ранее министр экономики, финансов и восстановления Брюно Ле Мэр сообщил, что во французский бюджет системы социального страхования предусмотрено внести 1,5 млрд евро для финансирования кампании по вакцинации. Он заверил, что вакцинация населения будет бесплатной.