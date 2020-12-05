В США сообщили, когда предоставят другим странам свои материалы по борьбе с коронавирусом

ТАСС, 5 декабря. США предоставят другим странам собранные материалы по борьбе с коронавирусом, после того как позаботятся о своих гражданах. Такое заявление сделал в пятницу на специальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном пандемии, глава министерства здравоохранения США Алекс Азар.

"Наша работа над вакцинами от коронавируса была совершенно прозрачна, и мы продолжим следовать обычным строгим американским протоколам безопасности и качества для принятия ответных мер, которым может доверять весь мир. Соединенные Штаты предоставят эти инструменты нашим партнерам и друзьям, когда позаботятся об американском народе", - говорится в заявлении.

Кроме того, министр отметил, что Соединенные Штаты предоставляют странам, борющимся с пандемией, больше финансирования и оборудования и оказывают большую поддержку, чем любая другая страна. "Именно так США поступают во времена кризиса, потому что мы с оптимизмом смотрим на мир и решительно настроены делать наших друзей более сильными, а не пользоваться их неудачами в своих интересах", - подчеркнул министр.