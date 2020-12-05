Губернатор Нью-Джерси заявил о нехватке средств на распределение вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Власти штата Нью-Джерси не располагают достаточным запасом средств на распределение вакцины от нового коронавируса. Об этом губернатор Фил Мерфи сообщил в пятницу телекомпании CNN .

Он отрицательно ответил на вопрос, достаточно ли в бюджете Нью-Джерси средств для распространения миллионов доз препарата. "Нет. Чтобы распределение стало возможным, нам потребуется сотрудничество и финансирование со стороны администрации [действующего президента-республиканца Дональда] Трампа и заступающей администрации [демократа Джозефа] Байдена", - признал Мерфи. По его оценке, в Нью-Джерси получится предоставить вакцину всем нуждающимся не раньше апреля или даже мая.

Первая партия препарата для этого штата будет насчитывать 76 тыс. доз. Губернатор обусловил рост количества случаев заражения коронавирусом в Нью-Джерси "сочетанием последствий пандемии, холодной погоды и череды праздников" в США, начиная с Дня благодарения 26 ноября и заканчивая Рождеством по григорианскому календарю 25 декабря. "Я опасаюсь, что следующая пара месяцев будет еще хуже и тяжелее", - предупредил он.

Администрация США выделила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн компании Moderna, $456 млн - Johnson & Johnson, $1,2 млрд предоставлены британско-шведской AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). По данным Белого дома, администрация вложила в эти проекты в общей сложности $12 млрд.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.