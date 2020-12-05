Жителям Крыма в условиях пандемии и дефицита воды помогают 15 тыс. волонтеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Жители Крыма получают помощь от 15 тыс. волонтеров в решении проблем, связанных с пандемией коронавируса и нехваткой воды, сообщил в субботу глава республики Сергей Аксенов на своей странице "ВКонтакте", поздравляя волонтеров с Днем добровольца.

"2020 год принес всем нам серьезные испытания. И, как всегда в трудные времена, на помощь пришли добровольцы. В период распространения новой коронавирусной инфекции более 15 тыс. волонтеров помогали и продолжают помогать крымчанам, прежде всего пожилым людям, инвалидам. В рамках регионального проекта "Волонтеры воды" маломобильным гражданам было предоставлено более 5 тыс. литров воды", - написал Аксенов.

Он отметил, что в Крыму волонтерское движение обрело серьезные масштабы и стало важной формой общественной активности, а сами добровольцы "олицетворяют лучшие человеческие качества, такие как милосердие, бескорыстие, отзывчивость". "Хочу поблагодарить наших волонтеров за их добрые дела и активную гражданскую позицию, за неравнодушие и искреннее стремление сделать мир лучше. Вы подтверждаете высокое звание добровольца своим ежедневным трудом", - подчеркнул глава региона.

Ситуация с водоснабжением

Из-за засухи в Крыму обмелели Аянское, Партизанское и Симферопольское водохранилища, в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. Ограничения ввели и в других городах полуострова. В Севастополе введен режим повышенной готовности, запасов осталось менее чем на три месяца.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента России Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки, он включает 14 мероприятий.