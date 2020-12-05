Кабмин продлил особый порядок авансирования поликлиник и больниц

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство России продлило особый порядок авансирования поликлиник и больниц. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте правительства РФ.

"Больницы и поликлиники, работающие по системе обязательного медицинского страхования, продолжат получать авансовые платежи в максимальном размере и тратить их на текущие нужды. Такой порядок продлевается до конца 2020 года. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина.

Медицинские организации каждый месяц получают авансы из фондов ОМС в размере не более 50% среднемесячного финансирования, окончательный расчет происходит за фактически выполненные объемы медицинской помощи. Плановый прием пациентов снизился из-за коронавируса, снизились также объемы медицинской помощи, упали доходы в части оказания платных услуг. При этом расходы на зарплату сотрудников, коммунальные платежи, уплату налогов и кредитов остались на прежнем уровне.

"Чтобы не допустить задолженности и сохранить зарплату медицинским работникам, был изменен порядок авансирования организаций. С начала мая они получают платежи из фондов ОМС в размере до 100% среднемесячного финансирования вне зависимости от объема оказанной помощи и могут расходовать эти деньги на текущие нужды. Такие правила продлеваются до конца 2020 года", - уточняется в сообщении правительства РФ.

Этот вопрос обсуждался на заседании президиума Координационного совета при правительстве 1 декабря.