Кузнецова просит ГП проверить органы опеки Крыма после попытки изъятия детей из семьи

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила Генпрокуратуре создать межведомственную рабочую группу для проверки органов опеки в Крыму после двух случаев с изъятием детей из многодетных семей. Об этом сообщила в субботу пресс-служба детского омбудсмена.

"Мы обратились в Генеральную прокуратуру РФ с предложением создать межведомственную рабочую группу, в которую предлагаем включить представителей Рособрнадзора, региональной Прокуратуры, конечно, с участием коллеги, уполномоченного в регионе, для проверки деятельности органов опеки и попечительства Крыма", - цитирует пресс-служба Кузнецову.

По ее данным, ранее в аппарат уполномоченного по правам ребенка поступила жалоба на действия органов опеки, которые изъяли из семьи троих из шести приемных детей, а накануне из другой приемной семьи собирались забрать 15 детей.

"Что-то совсем поломалось в этой структуре. Ведь это же сама опека ранее передала в семью 15 детей, в другую - 6. То есть, забирая детей таким образом, опека сама расписывается в своей некомпетентности и признает свое же решение о передаче в семью неверным?!", - заявила омбудсмен.