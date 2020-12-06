Коэффициент распространения коронавируса в Москве вырос до 1,2

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье поднялся с 1,03 до 1,08. В Москве он резко увеличился с 1,02 до 1,2, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Только в одном из 10 регионов страны с наибольшим количеством заболевших коэффициент оказался ниже 1 - в Красноярском крае, где он равен 0,99.

В Иркутской области показатель четвертый день подряд держится на уровне 1, в Санкт-Петербурге он составляет 1,01, в Ханты-Мансийском автономном округе - 1,02. В Свердловской и Ростовской областях коэффициент увеличился до 1,04, в Нижегородской остался на отметке 1,05.

В Воронежской области показатель впервые с конца октября поднялся до 1,1, а в Подмосковье вырос незначительно, до 1,13.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.