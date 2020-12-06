В Петербурге умер историк и бывший декан истфака СПбГУ Игорь Фроянов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Бывший декан исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), один из крупнейших историков русского средневековья Игорь Фроянов умер на 85-м году жизни, сообщил заместитель главного редактора международного научного журнала "Исторический формат" Максим Жих.

"Пришла новость, что умер лидер нашей санкт-петербургской научной школы историков средневековой Руси, человек с твердой гражданской позицией - Игорь Яковлевич Фроянов", - написал Жих в воскресенье на своей странице в Facebook.

Дату смерти историка он не уточнил.

Фроянов родился 22 июня 1936 года в Армавире. В 1966 году он защитил диссертацию и затем более 40 лет работал в СПбГУ. В 1982 году доктор исторических наук, профессор Фроянов возглавил исторический факультет СПбГУ. Деканом кафедры Фроянов проработал до 2001 года.

За время своей научной деятельности он написал 13 монографий. В России и за рубежом Фроянов считался одним из ведущих специалистов по истории русского средневековья. Исследования Фроянова заложили основы для уточнения научных представлений о социально-экономической и политической жизни XIV-XV веков.