"Ъ": семьи погибших в катастрофе с SSJ-100 подали в суд на производителей комплектующих

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Родственники погибших при жесткой посадке SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года, в результате которой погиб 41 человек, подали иск в суд Парижа на зарубежные компании, которые производили оборудование для воздушного судна, а также в отношении "Аэрофлота". Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

По данным издания, иск подан от имени родственников 15 погибших пассажиров, среди ответчиков пять французских, одна немецкая и одна американская компании: Leach International Europe, Liebherr-Aerospace Toulouse SAS, Safran Landing Systems, Thales Avionics Lcd SAS, PowerJet, Safran, выступающая на правах компании L'Equipement et la Construction Electrique (ECE), а также Curtiss-Wright Corp.

Значительная часть установленного на самолете оборудования была произведена указанными фирмами, отмечает газета.

"Авиакомпания по обязательствам вследствие причинения вреда обязана возместить родственникам погибших пассажиров причиненный моральный и материальный ущерб, и поэтому мы решили объединить в одном исковом заявлении наши претензии как к производителям комплектующих лайнера, так и к "Аэрофлоту", - приводятся в публикации слова российского адвоката родных жертв катастрофы Михаила Загайнова.

Авария произошла 5 мая 2019 года. В результате жесткой посадки SSJ-100 в мае 2019 года погиб 41 человек, в том числе 40 пассажиров. Собственнику воздушного судна - АО "ВЭБ-лизинг" - был причинен имущественный ущерб в размере 1,5 млрд рублей в связи с утратой самолета. Следственный комитет РФ в связи с катастрофой предъявил обвинение пилоту SSJ-100 Денису Евдокимову.