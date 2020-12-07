Вице-премьер Чехии предупредил о повышении в стране уровня эпидемической угрозы

"Нас отделяет лишь небольшой шаг от возвращения [с действующего третьего] к четвертому уровню эпидемической угрозы из пяти возможных (пятый уровень предусматривает принятие максимальных мер эпидемической безопасности - прим. ТАСС). Это (четвертый уровень угрозы - прим. ТАСС) означает восстановление ограничений, включая закрытие открывшихся [3 декабря торговых] точек [и предприятий по оказанию услуг населению]", - сказал Гавличек журналистам в воскресенье вечером.

Он выразил обеспокоенность по поводу того, что многие бизнесмены злоупотребили рекомендациями правительства о необходимости соблюдать в принадлежащих им предприятиях сферы услуг более строгие нормы санитарии и гигиены, чем ранее. Владельцы баров и ресторанов, как сказал вице-премьер, нарушают установленный властями запрет на их работу после 22:00. За последние три дня полиция выявила множество подобных нарушений. "Прошу всех выполнять установленные меры, направленные против распространения коронавирусной инфекции. Лишь в этом случае смогут остаться открытыми рестораны, кафе, бары и пивные", - подчеркнул вице-премьер.

В понедельник чешское правительство рассмотрит вопрос о продлении режима чрезвычайной ситуации, действующего в стране с 5 октября, до 11 января. Гавличек не исключил возможность, что кабмин в связи с ростом в республике суточного показателя новых случаев заражения коронавирусом пересмотрит решение о смягчении некоторых социальных ограничений. В первую очередь это может коснуться ресторанного бизнеса.

В Чехии с 3 декабря при соблюдении повышенных санитарно-эпидемических норм с определенными ограничениями возобновили работу рестораны и другие заведения общепита, магазины и предприятия оказания коммерческих услуг населению. С этого дня был отменен запрет на свободное передвижение граждан по ночам.

Ситуация с коронавирусом

За минувшие сутки коронавирусом в Чехии заразились 1 113 человек, что на 659 меньше, чем днем ранее. Снижение суточного показателя эксперты связывают с уменьшением количества тестов на вирус, которые в субботу и воскресенье проводят в Чехии. Количество выявляемых медиками новых случаев заражения, согласно прогнозом, значительно возрастет в предстоящие рабочие дни.

Общее число заразившихся в республике, население которой составляет около 10,7 млн жителей, достигло 546 833, из них 478 094 выздоровели. За последние девять месяцев от осложнений, вызываемых вирусом, умерли 8 902 человека. На данный момент лечение проходят 59 837 пациентов с коронавирусной инфекцией, 4 179 из которых госпитализированы.

В Чехии коронавирус выявили впервые 1 марта. С тех пор в республике было проведено 3 190 257 тестов на вирус.