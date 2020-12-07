В Сочи разработают программу по возвращению краснокнижных дельфинов в дикую природу

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа" в Сочи разработает программу реабилитации и возвращения черноморских китообразных в дикую природу. Об этом рассказала ТАСС директор центра Татьяна Белей.

Черноморские афалины занесены в Красную книгу, их вылов запрещен с 2002 года.

"В российские дельфинарии дельфины попадают в том числе и незаконным путем. В некоторых случаях проверяющие органы доказывали факты незаконного владения дельфинами, производили конфискацию по решению суда, но после всего этого дельфинов все равно оставляли на так называемом "ответственном хранении" тем же самым людям, которые их незаконно содержали, или же передавали в другие дельфинарии. Такое положение дел поощряет браконьерство и ставит под угрозу выживание редких видов. Поэтому необходимо создание действующего механизма по возвращению в естественную среду обитания конфискованных черноморских афалин как инструмента для сохранения и охраны редких видов животных и предотвращения браконьерских отловов", - сообщила Белей.

Она пояснила, что сейчас центр работает над получением разрешения на передачу двух незаконно отловленных черноморских афалин для реабилитации и выпуска. Молодых дельфинов отловили в 2017 году, с тех пор животные провели в неволе три года. Из-за того, что в России пока нет утвержденного механизма действий после конфискации дельфинов, афалин оставили там же, где их и собирались содержать после отлова. "Мы намерены добиться выпуска этих двух дельфинов, ведем переговоры с ведомственными органами, чтобы афалин передали нашему центру", - сказала Белей, добавив, что центр может подготовить вольер, провести реабилитацию и взять на себя финансовые затраты.

Реабилитация дельфинов

Руководитель центра рассказала, что после жизни в дельфинариях животным для их успешного возвращения в естественную среду обитания требуется реабилитация (реадаптация). "То есть им нужно помочь снова стать дикими, вспомнить все - охоту на живую рыбу, использование эхолокации, нужно привыкнуть к стремительным движениям вдаль и вглубь в море, стать независимым от человека, сместить основной фокус внимания под воду (дикие дельфины проводят большую часть своего времени под водой, а подневольные ориентированы на поверхность - поскольку в бассейнах под водой только голые стены и больше ничего, а все самое интересное происходит на суше - тренер с едой, мячики). Для этого существуют свои методики", - пояснила Белей.

При этом реабилитация должна проходить в условиях, максимально приближенных к природным, то есть в просторном морском вольере в защищенной акватории. В среднем реабилитация дельфинов после жизни в неволе занимает несколько месяцев. Но и после выпуска китообразных в природу за ними необходимо организовать последующий мониторинг.

"Предварительно, конечно, нужно оценить состояние дельфинов - физическое и психологическое, готовность к транспортировке и переменам условий жизни. Из этих данных составляется план дальнейшей работы. Потребуется постепенная смена питания - от кормления мертвой рыбой к бесконтактной подаче живой рыбы, нужно обеспечить обогащение подводной среды в вольере, нужно минимизировать все контакты с человеком, разорвать связь человек - еда", - заметила Белей.

По ее словам, программа реабилитации должна готовиться под конкретных дельфинов. При этом в мире есть несколько групп специалистов, имеющих большой опыт в реабилитации и реинтродукции китообразных. Центр "Дельфа" сотрудничает с этими командами, а его представители владеют действующими методиками по возвращению китообразных в природную среду обитания. На основе этих методов и планируется подготовить программу реабилитации для черноморских афалин.

Сейчас ведется сбор средств на строительство стационарного центра на краудфандинговой платформе. В случае принятия решения госорганами о передаче дельфинов центру, все собранные деньги будут направлены на установку вольера и проведение реабилитационных мероприятий. "У нас есть несколько спонсоров, которые готовы помогать в финансировании реабилитации двух дельфинов, также нашу деятельность поддерживают несколько тысяч человек, которые будут рады помочь нам в таком благом деле", - сказала Белей, добавив, что курорт "Имеретинский" в Сочи готов безвозмездно выделить центру место под вольер в акватории порта "Имеретинский".

О центре

Научно-экологический центр спасения дельфинов "Дельфа" был создан в апреле 2018 года в целях спасения, лечения, реабилитации и возвращения черноморских дельфинов, которые занесены в Красную книгу, в природную среду обитания. В команде центра - ученые-биологи, опытные специалисты по морским млекопитающим и общественные деятели. Центр проводит бесплатные обучающие тренинги, которые прошли уже более 100 волонтеров.