Минздрав разрабатывает новые рекомендации для лечения пациентов с коронавирусом

"Недавно выпустив еще методические рекомендации девятого пересмотра, мы активно работаем над методическими рекомендациями уже десятого пересмотра", - сказал министр в понедельник на XII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество - 2020". Девятая версия методических рекомендаций вышла в конце октября.

Мурашко отметил, что в России действует колоссальная система сбора информации, в которой должны появляться новые подходы в диагностике и лечении ковида. При этом, обратил внимание глава Минздрава, у разных категорий населения и пациентов с различными коморбидными состояниями (наличие двух и более хронических заболеваний - прим. ТАСС) заболевание протекает не одинаково, а значит и схемы лечения могут варьироваться.

Мурашко считает необходимым создать систему прогнозирования, которая включалась бы в действие с первого приема пациента. "И именно создание системы прогнозирования и выбора оптимальной схемы лечения для конкретного пациента - это тот индивидуальный подход, который должен быть реализован не только в формате бумажных рекомендаций, но и в том числе электронных ресурсов, которые позволяют двигаться быстрее, - уверен министр здравоохранения. - Именно с ними мы можем для пациента определенного возраста с определенными заболеваниями подобрать наиболее оптимальную схему лечения для того, чтобы избежать неблагоприятных осложнений или исходов".