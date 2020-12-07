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Путин напомнил Любимовой о недопустимости превращения детских школ искусств в кружки

Президент отметил, что "цели другие у них и уровень подготовки преподавателей совсем другой"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин напомнил министру культуры Ольге Любимовой о недопустимости превращать детские школы искусств "в кружки при домах пионеров".

"Я уже несколько раз говорил о том, что их не нужно превращать в кружки при домах пионеров, как это было в советское время", - сказал Путин в понедельник на встрече с министром. "Все-таки и в советское же время были созданы и музыкальные школы, и школы искусств, там все-таки немножко другой уровень, цели другие у них и уровень подготовки преподавателей совсем другой", - добавил он.

Глава государства попросил Любимову отдельно доложить ему о позиции министерства по этому вопросу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛюбимова, Ольга Борисовна
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