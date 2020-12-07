Минпросвещения просит учителей оценить введение новых квалификационных категорий

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Российских учителей попросили оценить введение новых квалификационных категорий для педагогов, в частности, учителя-методиста и учителя-наставника. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

"На общероссийское обсуждение выносится ряд важных вопросов, связанных с перспективами национальной системы профессионального роста педагогических работников, а в том числе с внесением изменений в порядок аттестации. Это касается введения новых квалификационных категорий: учителя-методиста и учителя-наставника. Мы очень хотим получить обратную связь от профессионального сообщества, каким именно образом продвигать эту идею", - сообщил Кравцов.

В пресс-службе отметили, что в случае появления новых квалификационных категорий для педагогов пройти соответствующую аттестацию готовы более трети опрошенных педагогов. Это следует из опроса, который был проведен во время всероссийского форума "Современная образовательная среда: настоящее и будущее", который прошел 4 и 5 декабря. Число опрошенных учителей в сообщении пресс-службы министерства не уточняется.

"В настоящее время министерство ведет активную подготовку в части нормативной базы для внедрения новых квалификационных категорий, которые бы расширили возможности карьерного продвижения для учителей-предметников и способствовали развитию инструментов наставничества в педагогической среде", - добавили в пресс-службе.

Ранее в августе глава Минпросвещения РФ в интервью "Российской газете" сообщал, что внедрение в российских школах новых должностей и квалификационных категорий, среди которых учитель-методист и учитель-наставник, начнется в 2021 году.