Губернатор Смоленской области намерен уволить чиновников, виновных в срыве сдачи ФАПов

ТАСС, 7 декабря. Чиновников, допустивших срыв сроков сдачи в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), которые возводят в Смоленской области по нацпроекту "Здравоохранение", привлекут к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский на совещании с членами администрации региона в понедельник.

"Любой ценой за оставшееся время мы обязаны ввести в эксплуатацию максимальное количество ФАПов. А вот по тем, которые не будут введены, комиссия должна определить, кто виновен в этом, почему не подведены в срок инженерные коммуникации, не обустроены подъезды и подходы, не поставлено необходимое оборудование и так далее. И я буду принимать самые жесткие меры - замечания, выговоры, увольнения - в отношении тех, кто подвел смолян, президента страны и меня. Заверяю чиновников областного и муниципального уровня - те, кто окажется виновен, ответят своими должностями", - приводит пресс-служба областной администрации слова Островского.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области в 2020 году планируют провести замену 49 фельдшерско-акушерских пунктов, которые находятся в аварийном состоянии, требуют сноса или реконструкции. Они являются структурными подразделениями 23 центральных районных больниц. На реализацию программы предусмотрено свыше 228,4 млн рублей из средств федерального бюджета, а также 33 млн рублей - из областного.

Строительные работы в ноябре вели на 45 объектах, около половины из них готовы к сдаче в эксплуатацию, по остальным объектам идет отставание от графика. Губернатор потребовал ускорить работы и не допустить срыва сроков сдачи объектов в эксплуатацию. По данным пресс-службы, современный ФАП - это быстровозводимая конструкция, и сроки его установки должны быть достаточно короткими.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста в РФ (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.