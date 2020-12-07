Депутаты перевнесут законопроект о праве регионов решать, устанавливать ли беби-боксы

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Госдума снимает с рассмотрения депутатский законопроект, предлагающий предоставить регионам России право принимать решение об установлении беби-боксов. Инициатива будет доработана и внесена в следующем году. Об этом журналистам в понедельник сообщил лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

"Мы снимаем с рассмотрения текущий законопроект, чтобы внести его в начале следующего года после доработки с учетом мнения медицинского сообщества, экспертов, имеющегося регионального опыта", - отметил Неверов.

По его словам, проблема сегодня действительно существует и требует "продуманного и взвешенного" решения. В частности, отметил он, сегодня "окна жизни" существуют в 16 субъектах РФ, "но это не локальная проблема, необходимо законодательное регулирование на федеральном уровне". "Внесенный депутатами Государственной думы законопроект, направленный на создание "окон жизни", мест для анонимного оставления ребенка, в том виде, в котором он есть, требует серьезной доработки", - подчеркнул Неверов.

В декабре 2017 года группа депутатов нижней палаты во главе с зампредседателя профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксаной Пушкиной и член Совета Федерации Елена Афанасьева внесли в Госдуму законопроект, предлагающий предоставить регионам России право принимать решение об установлении беби-боксов - специально оборудованных мест, где мать может анонимно оставить новорожденного ребенка.

Согласно тексту, создание беби-боксов предусматривается "в медицинских организациях, имеющих в своей структуре отделения реанимации и интенсивной терапии для новорожденных". Документом также предлагается на законодательном уровне закрепить верхнюю границу возраста новорожденного ребенка - до четырех недель с момента рождения.