В Самарской области запретили проводить новогодние корпоративы

САМАРА, 7 декабря. /ТАСС/. Оперативный штаб Самарской области ввел запрет на корпоративы на Новый год в ресторанах и на предприятиях региона, сообщается в официальном Telegram-канале штаба.

"Решением регионального штаба планируется запретить все корпоративы - как на территории предприятий и учреждений, так и на площадках общественного питания", - написано в сообщении.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал жителей региона "отметить Новый год в кругу семьи" и отнестись с понимаем к действующим запретам с тем, чтобы не "не пришлось вводить локдаун".