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Пандемия COVID-19

В Самарской области запретили проводить новогодние корпоративы

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал жителей региона "отметить Новый год в кругу семьи"

САМАРА, 7 декабря. /ТАСС/. Оперативный штаб Самарской области ввел запрет на корпоративы на Новый год в ресторанах и на предприятиях региона, сообщается в официальном Telegram-канале штаба.

"Решением регионального штаба планируется запретить все корпоративы - как на территории предприятий и учреждений, так и на площадках общественного питания", - написано в сообщении.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал жителей региона "отметить Новый год в кругу семьи" и отнестись с понимаем к действующим запретам с тем, чтобы не "не пришлось вводить локдаун".

 

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РоссияСамарская областьПандемия COVID-19
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