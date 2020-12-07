Проект по профориентации школьников могут расширить на взрослую аудиторию

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Проект "Билет в будущее", который направлен на раннюю профориентацию учеников российских школ, в перспективе могут расширить на взрослую аудиторию. Об этом заявил в понедельник генеральный директор союза "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" Роберт Уразов на пресс-конференции в ТАСС.

В этом году в проект также были вовлечены родители школьников, напомнил Уразов. Это сделано для того, чтобы родители помогли ребенку с выбором жизненного пути, поучаствовали в "проектировании судьбы" ученика, пояснил он.

"Мы рассчитываем, что если мы научимся хорошо делать рекомендации для школы, [то] мы с одинаковым успехом сможем продолжать этот проект и для более взрослого населения", - заявил Уразов.

"Билет в будущее" - проект по ранней профессиональной ориентации учеников 6-11-х классов. Он входит в паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". В 2018 году в пилотном запуске "Билета в будущее" приняли участие более 100 тыс. школьников из 34 регионов РФ. В 2019 году к проекту подключились уже 63 субъекта. В 2020 году в проекте приняли участие 80 регионов России.

В этом году зарегистрироваться и создать личные кабинеты на платформе могли не только подростки, но и их родители, для них были подготовлены отдельные программы обучения в формате онлайн-курсов.