Более 4 млн россиян подали заявление о переходе на электронную трудовую книжку

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Заявление о выборе ведения трудовой книжке в электронном формате подали 4,2 млн человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

"В настоящее время заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном виде подали 4,2 млн человек", - говорится в сообщении.

Всем работающим гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки. Переход на электронную трудовую книжку (ЭТК) является добровольным.

"Сотрудники, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. При этом бумажная трудовая книжка не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной, так как является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В настоящее время в электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года", - отмечается в сообщении.

Закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу в России с 1 января 2020 года. Работодатели предоставляют в электронном виде в ПФР данные о приеме на работу сотрудников, переводе на другую постоянную работу, увольнении, подаче соответствующих заявлений.

Работник имеет право выбрать между бумажной и электронной версией этого документа в течение 2020 года. С 2021 года у всех граждан, впервые устроившихся на работу, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.