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Беглов не исключил продление зимних каникул для учеников 5-11 классов в Петербурге

Глава региона отметил, что в городе вводятся дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга обсуждают вариант продления зимних каникул для школьников 5-11 классов. Об этом сообщил в понедельник губернатор Александр Беглов во время еженедельного обращения к горожанам на "Радио России".

"Петербург пока не принял решения о переводе средней и старшей школы на дистанционный режим. Ввиду серьезности положения, такой шаг в нашем городе тоже не исключен. Обсуждаем и вариант - продления зимних каникул для учащихся 5-11-х классов", - сказал он.

Он отметил, что сейчас "важно, чтобы новогодние торжества и длинные выходные с 1 по 10 января - помогли Петербургу избежать развития событий по самому неблагоприятному сценарию", поэтому в городе вводятся дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе для школьников.

С 14 декабря по 15 января будет приостановлена работа организаций дополнительного образования - всех общеразвивающих кружков и секций, независимо от формы собственности. Детям до 16 лет закрывается доступ на все спектакли и концерты.

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Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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