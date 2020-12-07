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Пандемия COVID-19

Главврач в Петербурге сообщила, что коронавирусом в городе заражается все больше молодых

Всего за последние сутки в Петербурге выявили 3 741 случай заражения коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Возраст пациентов с коронавирусом снижается в Петербурге, инфекцией заражается все больше молодых людей, сообщила в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург" главврач городской больницы № 20 Татьяна Суровцева.

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"Действительно, сейчас болеет много молодых людей без сопутствующих заболеваний. Возраст заболевших коронавирусом стал младше", - сказала она.

По данным комитета здравоохранения, с начала декабря ежедневно с коронавирусом госпитализируют более 800 заразившихся, 7 декабря госпитализировали 703 заболевших.

По последним данным, в Петербурге выявили 151 894 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 86 158 человек, умер 5 861 пациент. За последние сутки в городе выявили 3 741 случай заражения. Койки в стационарах, предназначенные для пациентов с коронавирусом, заполнены более чем на 90%.

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