Сборник "Дело Власова: история предательства" вышел на английском языке

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Росархив и Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ) подготовили сборник архивных документов "Дело Власова: история предательства" для англоязычной аудитории. Презентация издания состоялась в онлайн-формате в понедельник, в ней приняли участие российские, европейские и американские эксперты.

Главный специалист центра публикации документов РГАСПИ Татьяна Царевская-Дякина заметила, что перед составителями сборника была поставлена непростая задача: документы, представленные в издании, должны с максимальной полнотой отразить происхождение и сущность власовского движения - наиболее масштабного коллаборационистского движения в СССР в период Второй мировой войны. По ее словам, составители изучили свыше 60 архивных фондов и коллекций в 14 архивах России, Белоруссии, Германии и США.

"Основной задачей при отборе документов для публикации была задача включения в издание документов, отражающих реальные события с точки зрения четырех сторон: советского правительства, ведущего войну с нацистской Германией, советских людей, воевавших на стороне врага, русской эмиграции в Европе и руководства Третьего рейха, для которого Власов и его сторонники длительное время были лишь масштабным пропагандистским "проектом "Власов", - рассказала она.

Уникальным источником также стали материалы архивно-следственного дела Андрея Власова и его сторонников, находящиеся в ЦА ФСБ России. Это дело состоит из 29 томов с приложенными к ним вещественными доказательствами, такими как листовки и обращения Власова и его офицеров к солдатам Красной армии, немецкие документы Власова и его сторонников, его партийный билет и удостоверение личности. Всего же, по словам Царевской-Дякиной, для издания было выявлено свыше 2 тыс. документов, в русскоязычную версию издания в трех книгах (2015 год) вошли свыше 700 документов, а для англоязычного издания были отобраны свыше 110.

Рассекреченные документы

Научный руководитель РГАСПИ Андрей Сорокин обратил внимание, что с начала 1990-х годов в России происходит так называемая "архивная революция": рассекречены и введены в общественный оборот миллионы архивных документов. Наработки российских архивистов, по его словам, создают базис для серьезного разговора об истории Второй мировой войны на основе архивных документов, а не произвольных политизированных интерпретаций, сказал он. По словам научного сотрудника Германского исторического института в Москве Сергея Кудряшова, читатели получат возможность изучить материалы, долгие годы хранившиеся под грифом "Секретно". Они подтверждают тот факт, что Власов должен был доносить до советских людей нацистские идеи в удобной форме и на русском языке, за что получал содержание от нацистов.

По словам профессора Джорджтаунского университета Майкла Дэвид-Фокса, к сентябрю 1943 года общее число советских граждан в немецкой форме составляло от 800 тыс. до 1 млн, к концу войны оно до 1,6 млн человек. "Все типы коллаборационизма затрагивали представителей разных должностей, среди них были офицеры, был и генерал-майор Иван Кононов, и другие высокопоставленные лица. Многие, говоря о коллаборационизме, видят все черным или белым. Но вернее судить о "спектре" коллаборационистов, потому что был целый микс, сочетающий идеологические, политические факторы, которые люди могли менять ради выживания", - указал он.

По мнению историка, специалиста по проблеме коллаборационизма в годы Второй мировой войны Бенджамина Тромли, в литературе чаще всего приводятся две противоположные точки зрения: Власов был или героем, или предателем. При этом на Западе был распространен "героический" нарратив, представляющий "власовское движение" как потенциально популярное антинацистское объединение. Он отметил, что документальные источники помогают опровергать такие подходы. "Я думаю, что проблематично даже назвать "власовское движение" движением: <...> коллаборационизм был вызван условиями войны, условиями плена, ужасающими переживаниями, которые люди испытывали в лагерях военнопленных. По-моему, для многих власовцев эти обстоятельства стали решающими: условия жизни в лагерях были очень важны для принявших решение сотрудничать с оккупантами", - рассказал исследователь.

Тромли считает необоснованными утверждения о демократическом и антинацистском характере движения Власова. "Возможно, создание демократического флера для коллаборационизма - это попытка нацистов внести раскол в лагерь союзников в конце войны", - полагает он. То же самое, по его мнению, касается и массовой поддержки Власова. "Как только победа Советского Союза в войне начала просматриваться в 1943 году, у власовцев начались проблемы с дисциплиной и боевым духом", - заключил он.

О сборнике

Сборник состоит из двух томов, которые включают в себя документы по истории сдачи в плен генерала Власова, истории создания Русского комитета, Русской освободительной армии (РОА), Комитета освобождения народов России (КОНР) и других организаций так называемого "власовского движения". Представлены документы из следственного дела Власова и его сообщников, в том числе итоговые документы следствия, протест в порядке надзора Генеральной прокуратуры РФ по делу Власова и его сообщников, а также воспоминания современников Власова, содержащие различные мнения о его личности и о движении в целом. Публикуемая электронная версия сборника документов "Генерал Власов: история предательства" на русском языке доступна для скачивания.