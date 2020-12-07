Fox: Трамп запретит США обеспечивать вакциной от COVID-19 другие страны раньше штатов

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп намерен дать распоряжение о том, чтобы Вашингтон не предоставлял вакцину от коронавируса другим странам, пока доступ к ней не будут иметь все граждане США. Об этом сообщил в понедельник телеканал Fox News .

По словам его источников, Трамп, "как ожидается, подпишет во вторник исполнительный указ, который обеспечит для всех американцев доступ к вакцине от коронавируса прежде, чем правительство США начнет помогать другим странам". Телеканал отмечает, что республиканец на встрече с представителями фармацевтической отрасли в Белом доме заявит о том, что борьба с пандемией в США должна иметь приоритетное значение.

По словам источника телеканала из числа официальных лиц, предполагается, что предоставление властями США вакцины другим странам может начаться в конце весны 2021 года или в начале лета. Условием для этого будет то, что в США "вакцинированы те, кто хотел".