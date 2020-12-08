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Пандемия COVID-19

Экс-президента Чехии оштрафовали на €115 за нарушение масочного режима

Вацлав Клаус отказался выполнить требование полиции надеть маску во время прошедших 17 ноября в Праге памятных мероприятий, посвященных 31-й годовщине "бархатной революции"

ПРАГА, 8 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус оштрафован на 3 тыс. крон (примерно €115) за нарушение масочного режима. Об этом сообщило во вторник Чешское телевидение.

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Клаус отказался выполнить требование полиции надеть маску во время прошедших 17 ноября в Праге памятных мероприятий, посвященных 31-й годовщине "бархатной революции", которая в конце 1989 года привела к политическим изменениям в Чехословакии (1918-1992). По данному факту был составлен протокол, направленный в Пражскую санитарно-эпидемиологическую станцию, на которую в столице возложен надзор за соблюдением гражданами действующих в республике ограничений из-за коронавируса.

Кроме Клауса, штрафы в 3 тыс. крон наложены на бывшего министра здравоохранения Чехии Романа Прымулу и Ярослава Фалтынека - заместителя председателя политического движения АНО (Акция недовольных граждан), которое возглавляет премьер-министр страны Андрей Бабиш. Из-за нарушений социальных ограничений полтора месяца назад они оказались в центре громкого скандала, стоившего Прымуле министерского портфеля.

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ЧехияПандемия COVID-19
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