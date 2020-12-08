{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Яровая просит кабмин обеспечить запуск проекта по мониторингу окружающей среды на Камчатке

Вице-спикер Госдумы отметила, что правительству необходимо до конца 2020 года выработать соответствующие организационные и нормативные решения, чтобы проект начал работать в 2021 году

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко с просьбой обеспечить условия для запуска пилотного проекта по созданию системы мониторинга окружающей среды на Камчатке. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Яровой.

"Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая обратилась к заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко с просьбой обеспечить условия для запуска на Камчатке пилотного проекта по созданию комплексной системы мониторинга состояния окружающей среды" - отмечается в сообщении пресс-службы.

По словам Яровой, чтобы пилотный проект в Камчатском крае начал реализовываться в 2021 году, правительству необходимо до конца этого года выработать соответствующие организационные и нормативные решения.

Она напомнила, что ранее уже предлагала создать такой пилотный проект на Камчатке в рамках совещаний и консилиумов по обсуждению экологической ситуации, возникшей в прибрежных водах Тихого океана. "Также была предложена разработка универсального межведомственного регламента, описывающего действия органов власти при возникновении негативных природных явлений, и методических рекомендаций по забору проб, описанию и публикации результатов их анализа. Эти предложения были поддержаны и вошли в перечень поручений вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко", - напомнила Яровая.

Теги
РоссияЯровая, Ирина АнатольевнаАбрамченко, Виктория Валериевна
Пандемия COVID-19
На границе России и Финляндии запустят приложение для информирования о пандемии
С помощью приложения Finentry путешественник, в частности, сможет забронировать время на тест и затем получить результат
Читать полностью