Яровая просит кабмин обеспечить запуск проекта по мониторингу окружающей среды на Камчатке

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко с просьбой обеспечить условия для запуска пилотного проекта по созданию системы мониторинга окружающей среды на Камчатке. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Яровой.

"Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая обратилась к заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко с просьбой обеспечить условия для запуска на Камчатке пилотного проекта по созданию комплексной системы мониторинга состояния окружающей среды" - отмечается в сообщении пресс-службы.

По словам Яровой, чтобы пилотный проект в Камчатском крае начал реализовываться в 2021 году, правительству необходимо до конца этого года выработать соответствующие организационные и нормативные решения.

Она напомнила, что ранее уже предлагала создать такой пилотный проект на Камчатке в рамках совещаний и консилиумов по обсуждению экологической ситуации, возникшей в прибрежных водах Тихого океана. "Также была предложена разработка универсального межведомственного регламента, описывающего действия органов власти при возникновении негативных природных явлений, и методических рекомендаций по забору проб, описанию и публикации результатов их анализа. Эти предложения были поддержаны и вошли в перечень поручений вице-премьера правительства РФ Виктории Абрамченко", - напомнила Яровая.