На границе России и Финляндии запустят приложение для информирования о пандемии

ХЕЛЬСИНКИ, 8 декабря. /ТАСС/. Новое онлайн-приложение Finentry для путешественников внедрят на границе Финляндии и России для информирования приезжающих в Финляндию о тестировании и карантине в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщила во вторник телекомпания Yle .

С помощью приложения путешественник также сможет забронировать время на тест и затем получить результат. Передвижение через границу Финляндии и России ограничено с марта этого года из-за пандемии. Число пересечений границы в день составляет 1-1,5 тыс. Право на пересечение имеют водители-дальнобойщики, занимающиеся грузоперевозками между двумя странами, люди с видом на жительство Финляндии и гражданством РФ и Финляндии.

Предполагается, что приложение Finentry будет внедрено в январе-феврале в финских регионах Кюменлааксо и Южной Карелии, оно будет доступно также на русском языке, а его использование станет добровольным.

При этом начинать тестировать въезжающих в Финляндию на коронавирус на границе местные власти пока не планируют, ссылаясь на то, что число пересечений границы должно быть больше для переброски туда ресурсов с действующих пунктов тестирования.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, где число случаев заражения не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели.

С 1 октября для стран, где этот порог превышен, разрешен въезд без карантина при наличии двух отрицательных тестов на коронавирус: первый должен быть сделан перед поездкой, второй - после прибытия в Финляндию. Эта мера касается только стран ЕС, Шенгенской зоны и государств из списка третьих стран, составленного Евросоюзом. Она не распространяется, в частности, на Россию и США. Граница Финляндии с РФ останется закрытой для туристов как минимум до 13 декабря.