"Ростелеком" установит более 500 камер видеонаблюдения в городах Ямала

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" установит более 500 камер видеонаблюдения в семи городах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Работа по установке камер планируется завершить до 2021 года, сообщили в пресс-службе компании во вторник.

"Компания "Ростелеком" приступила к реализации крупного проекта по расширению системы уличного видеонаблюдения сразу в семи муниципалитетах Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). В рамках программы "Безопасный город" цифровой провайдер установит более пятисот камер в Губкинском, Лабытнанги, Муравленко, Надыме, Новом Уренгое, Ноябрьске и Тарко-Сале. <…> Завершить работы и запустить цифровые устройства в эксплуатацию планируется в конце 2020 года", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что специалисты смонтируют цифровые устройства на въездах и выездах из муниципалитетов, в парках, скверах, возле торговых центров, вокзалов, аэропортов, поликлиник, школ, а также на особо оживленных улицах северных городов и крупных дорожных перекрестках.

"Развитие проекта "Безопасный город" - важное направление для арктического региона. "Ростелеком" выполняет одну из ключевых задач по его реализации. Компания планирует построить несколько десятков километров оптических линий связи, установить более пятисот цифровых камер и обеспечить бесперебойную техническую поддержку всей системы. У нас большой опыт в реализации таких крупных проектов: к примеру, "Безопасный город" был успешно внедрен в Ханты-Мансийске, а теперь его сегмент будет реализован и на Ямале", - приводит пресс-служба слова директора Ямало-Ненецкого филиала ПАО "Ростелеком" Александра Оболтина.

ПАО "Ростелеком" - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. "Ростелеком2 является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Ямало-Ненецкий автономный был образован в 1930 году. Большая часть региона расположена за Полярным кругом, часть - на склоне Уральского хребта. Климат холодный, на территории округа есть многолетняя мерзлота, близко расположено холодное Карское море, зима длится до 8 месяцев.