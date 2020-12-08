В Азербайджане с 14 декабря по 18 января 2021 года вводят ужесточенный карантинный режим

БАКУ, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Азербайджана приняли решение о введении на всей территории страны с 14 декабря по 18 января 2021 года ужесточенного карантинного режима, сообщил во вторник оперативный штаб при кабинете министров республики.

"Учитывая высокий уровень заражения [коронавирусом] в Азербайджане в последние месяцы, с целью предотвращения распространения вируса принято решение об ужесточении карантинных мер на территории страны. Согласно постановлению Кабинета министров с 00:00 14 декабря 2020 года по 00:00 18 января 2021 года на всей территории страны вводится ужесточенный карантинный режим", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительство приняло решение о продлении срока особого карантинного режима в республике до 31 января 2021 года.